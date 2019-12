Gilette: Excuses voor problemen bij geld-terug-actie

Bij de Consumentenbond kwamen via het Alarmforum veel klachten binnen over een geld-terug-actie van Gilette. Consumenten meldden ons via dit forum dat zij het beloofde retourbedrag niet of niet tijdig hadden ontvangen van Gilette.

In de rubriek Actie en nieuws van de Consumentengids schreven wij onlangs over ons voornemen om Gilette hierover te benaderen. Inmiddels heeft de Consumentenbond aan de Gilette Groep Nederland BV om opheldering gevraagd en een antwoord gekregen op de door ons gestelde vragen.

Gillette liet weten dat er inderdaad betalingsachterstanden zijn ontstaan, vooral aan het begin van de actieperiode. Het bedrijf biedt hiervoor haar verontschuldigingen aan. Gillette noemt als reden dat er aanzienlijk meer inzendingen binnenkwamen dan verwacht.

Gillette meldde verder dat het bedrijf maatregelen heeft getroffen door extra mensen in te zetten. Daardoor kunnen de retour gezonden coupons sneller worden verwerkt. Op dit moment zijn er geen betalingsachterstanden meer, aldus Gillette.

De Consumentenbond gaat er van uit dat de actie nu verder gladjes verloopt. Dat betekent dat deelnemers die aan alle actievoorwaarden hebben voldaan kunnen rekenen op terugbetaling van het aankoopbedrag uiterlijk binnen zes weken na ontvangst van de actiecoupon.