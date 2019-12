Stichting Leaseverlies en Consumentenbond in hoger beroep

De Amsterdamse rechtbank oordeelde afgelopen 7 juli dat een specifieke advertentie inzake het veel verkochte aandelenleaseproduct de Winstverdriedubbelaar niet misleidend is. Stichting Leaseverlies en de Consumentenbond vinden echter wel degelijk dat de betreffende advertentie de consumenten heeft misleid. Daarom gaan zij in hoger beroep. Zij voelen zich gesteund door het eindrapport van de commissie Oosting en de maatregelen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), die onlangs zes boetes aan Dexia oplegde; onder meer voor misleiding.

Een ander speerpunt voor hoger beroep is de vraag of de misleiding vastgesteld kan worden aan de hand van “de gemiddeld geïnformeerde, omzichtig handelende, gewone consument” of aan de hand van de “gemiddelde effectenlease contractant” zijnde de doelgroep waarop het product zich specifiek richt. Volgens de bond en de Stichting leaseverlies richtte Dexia zich op diegene die geen eigen vermogen hadden om te beleggen maar met geleend geld aangespoord werden om de beleggingsmarkt op te gaan.

Voorbeeld voor andere acties

De uitspraak in hoger beroep is zeer belangrijk omdat de advertentie van de Winstverdriedubbelaar goed als voorbeeld kan dienen voor eventuele acties tegen andere producten.