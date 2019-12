Klacht over De Nationale Kinderkrant

De Consumentenbond heeft een klacht ingediend bij de Reclame Code Commissie over De Nationale Kinderkrant. Deze krant, die bezorgd wordt op alle basisscholen in Nederland, maakt naar de mening van de bond reclame voor een anti-luismiddel.

Het artikel oogt als een redactioneel artikel, maar is in feite een commerciële opstap naar de advertentie van een anti-luismiddel. De grenzen tussen de onafhankelijk ogende informatie over het probleem van hoofdluis en het publiekelijk aanprijzen van het anti-luismiddel is hier niet helder. Zeker voor kinderen niet.

Commercieel

Aan het eind staat een oproep aan de kinderen om onderaan te pagina te kijken of de vragen goed beantwoord zijn. Juist onderaan die bladzijde wordt het product aangeprezen. Pas dan wordt duidelijk dat het om reclame gaat.

De Consumentenbond vindt het kwalijk dat op deze manier misbruik wordt gemaakt van het feit dat kinderen die aan het ‘verhaal’ op bladzijde 1 zijn begonnen, uiteindelijk geconfronteerd worden met een productaanbod.