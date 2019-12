Chupa Chups verslikt zich in lolly

De Consumentenbond maakte onlangs bij de Reclame Code Commissie bezwaar tegen het feit dat in de commercial de indruk wordt gewekt dat Chupa Chups te vergelijken zijn met fruit. Bovendien wordt in de reclame benadrukt dat de lollies nul procent vet bevatten, waarmee eveneens een gezonde indruk wordt gewekt. De lollies bevatten echter meer dan 80% suiker en bovendien slechts drie procent vruchtenpulp.

Gebruik van bekende Nederlanders

Een ander groot bezwaar dat de bond met deze commercial heeft is dat de lollies worden aangeprezen als fruit door bekende Nederlander Daphne Deckers. Zij profileert zich in Nederland als deskundige moeder met onder meer artikelen en boeken over opvoeding.

Verbod op reclame gericht op kinderen

De Consumentenbond is erg tevreden over de uitspraak van de Reclame Code Commissie. In zijn campagne Bond kiest gezond pleit de Consumentenbond voor een verbod van reclame voor ongezonde producten gericht op kinderen. Ook strijdt de bond voor een verbod op gezondheidsclaims op ongezonde producten.

In de nabije toekomst zal de bond vaker zijn vizier richten op radio en tv-reclames waarin bekende Nederlanders misbruik maken van het vertrouwen dat een groot deel van het publiek in hen stelt.

