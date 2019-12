Bond tegen invoering van no-claim in de zorg

Ouderen en chronisch zieken gaan netto meer betalen voor hun ziekenfondsverzekering dan jonge en gezonde mensen. Dit is het gevolg van de invoering van de no-claim teruggave in het ziekenfonds. De Consumentenbond heeft het ministerie van VWS meerdere malen tevergeefs gewaarschuwd voor deze premiedifferentiatie op basis van zorggebruik.



De Consumentenbond zal zijn eis om de no-claim buiten de nieuwe zorgverzekeringswet te houden nogmaals bij de Tweede Kamer neerleggen. Volgende week beslist deze over de invoering van die wet per 1 januari 2006.

De bond is tegen invoering van de no-claim in de zorg. De minister heeft de no-claim ingevoerd om "onnodig’ zorggebruik te voorkomen en zorgconsumenten meer kostenbewust te maken. Uit een rapport van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg blijkt dat onnodig zorggebruik zeer weinig voorkomt.



Bovendien vindt vaak pas achteraf, na het bezoek aan de huisarts, de constatering plaats dat de zorgverlening niet nodigs was. Consumenten hebben immers niet de medische kennis om te bepalen of ze zorg nodig hebben. Het is geen optie om tweedelijnszorg (o.a. ziekenhuiszorg en geneesmiddelen) mee te laten wegen in de no-claim. Als consumenten daar onnodig gebruik van maken, moet het onnodige doorverwijzen worden aangepakt en geen straf voor de consument volgen.



Om consumenten daadwerkelijk eigen verantwoordelijkheid te geven voor zorggebruik moeten zij kunnen kiezen en informatie hebben over de gevolgen van die keuzes. Het verhogen van het kostenbewustzijn van consumenten bewerkstelligt de no-claim niet.



Betere instrumenten hiervoor zijn:

Een periodiek overzicht van gemaakte kosten;

Een vrijwillig eigen risico aan de voet;

Heldere prijsstelling zijn daarvoor betere instrumenten.

Stem op stelling

Geen no-claim teruggave in nieuwe zorgstelsel