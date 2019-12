Consumentenbond blij met toezichthouder

Directeur Consumentenbond neemt strategisch actie programma in ontvangst

De Consumentenbond is verheugd met de toezegging van het ministerie van Economische Zaken (EZ) dat er een toezichthouder voor consumenten komt. Vandaag kreeg directeur Klaske de Jonge uit handen van Staatssecretaris van Gennip van EZ, het strategisch actieprogramma overhandigd. In dit plan kondigt de Staatssecretaris onder andere aan dat er een toezichthouder in Nederland komt die consumenten moet beschermen tegen structurele oneerlijke handelspraktijken.

Met deze maatregel toont EZ het belang aan om niet alleen meer voor de belangen van ondernemers op te komen, maar ook voor die van de consument.

De Consumentenbond maakt zich al jarenlang sterk voor effectief toezicht op het consumententerrein. Bij consumentenorganisaties regent het klachten over illegale loterijen, geld-terug-acties, misleidende informatie bij vliegreizen, ongevraagde toezending en andere agressieve wervingsmethoden.

In maart 2003 is de Consumentenbond daarom ook de campagne Van recht hebben naar recht krijgen gestart. Uit onderzoek van de bond bleek dat er een gapend gat is tussen recht hebben en recht krijgen. Het strategisch actieprogramma van het kabinet richt zich op drie pijlers: meer kennis bij consumenten en aanbieders, verbeteren van klachtenafhandeling en vergroting van toegang tot individuele geschiloplossingen en het aanstellen van een toezichthouder.

De Consumentenbond vindt het cruciaal dat een toezichthouder wordt ingesteld die ondernemers kan aanpakken die zich niet aan de wet houden. Ondernemers worden op deze manier geprikkeld om zich aan de wet te houden. In april van dit jaar werd op Europees niveau al gekozen voor een netwerk van toezichthouders die optreden tegen grensoverschrijdende inbreuken op Europese consumentenwetgeving. Nu worden consumenten ook nationaal beter beschermd.

De Consumentenbond toont zich betrokken en wil graag meewerken aan de realisatie van alle pijlers van het nieuwe consumentenbeleid.