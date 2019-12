Energiebedrijven laks met versturen jaarrekening

DTe moet boetes opleggen bij uitblijven jaarrekening

Consumenten moeten vaak maanden wachten op hun energiejaarrekening. Bij de Consumentenbond zijn de afgelopen maanden honderden klachten binnengekomen over het laat ontvangen van een jaarafrekening. De Consumentenbond vindt dat energiebedrijven actiever jaarrekeningen moeten versturen. De DTe zou hierop moeten toezien en energiebedrijven een boete moeten opleggen als de jaarafrekening te laat is verstuurd.

Bij de Consumentenbond klagen consumenten erover dat ze maanden lang wachten op de jaarrekening van hun energiebedrijf. Veel consumenten geven aan dat ze meerdere malen moeten bellen naar de energieleverancier en zelfs toezeggingen krijgen dat de jaarrekening eraan komt. Maar, ook dan blijft het vaak stil vanuit het energiebedrijf.

Volgens de voorwaarden die energieleveranciers hanteren, moeten consumenten één keer per jaar een jaarrekening krijgen. Via die rekening kunnen mensen zien of ze te veel hebben betaald via het voorschotbedrag en dus geld terug krijgen of dat ze nog bij moeten betalen.

Energiebedrijven zijn blijkbaar laks met het versturen van de jaarrekeningen. Daarom wil de bond dat de leveranciers minimaal een keer per twaalf verbruiksmaanden een jaarrekening sturen. Energieconsumenten moeten die rekening binnen een maand na dat jaar ontvangen. De Consumentenbond heeft de toezichthouder DTe gevraagd hier strenger op toe te zien. De bond vindt dat de energiebedrijven een boete opgelegd moeten krijgen als de jaarrekening niet op tijd wordt verstuurd. De bond vraagt de DTe deze maatregelen te treffen omdat uit ervaring blijkt dat bedrijven pas leren als ze een sanctie opgelegd krijgen als ze voorwaarden niet nakomen.

Ook roept de bond de energieaanbieders op vlot een eindrekening te sturen naar klanten die overstappen naar een andere leverancier. Consumenten moeten met een schone lei bij een nieuwe aanbieder beginnen en niet maanden later nog eens een slotnota krijgen van hun vorige energiebedrijf.

