Aantal bankkantoren blijft dalen

Het aantal bankkantoren in Nederland blijft flink dalen. In 2003 gingen er opnieuw circa vijfhonderd kantoren dicht, net als in het voorgaande jaar. Dat blijkt uit gegevens van de Nederlandse Vereniging van Banken.

In de afgelopen zes jaar is het aantal kantoren bijna gehalveerd. In 2003 waren er nog 3731 kantoren, tegen 4240 in 2002 en 4730 in 2001. In de jaren daarvoor was de afname nog groter, want in 1998 telde ons land nog 7053 bankfilialen.

De bankfilialen die overblijven, zijn soms uitgekleed. Buitenlands geld opnemen of geld overmaken naar het buitenland kan er niet meer. Daarvoor moet je naar het hoofdkantoor. Maar in sommige gevallen profiteren de overgebleven kantoren juist van de inkrimping en krijgen ze er nieuwe diensten bij.