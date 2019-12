Prijzige service aan het ziekenhuisbed

Het huren van een telefoon is bij het Nederlands Kanker Instituut-Antoni van Leeuwenhoek in Amsterdam nog duurder: €35. Hierbij zijn wel de gesprekskosten inbegrepen en is op sommige afdelingen een mobiele telefoon toegestaan.

Dure extraatjes

De kosten van een week televisie- en telefoonhuur, en de tarieven voor een uur en een week parkeren kunnen de rekening voor een ziekenhuisopname behoorlijk laten oplopen.

Bij 72 vestigingen van ziekenhuizen is een mobiele telefoon verboden. Voor een week telefoon aan bed kunnen de kosten oplopen tot wel €16,50 plus de kosten per tik. Een week televisiekijken vanuit bed kost bij de duurste ziekenhuizen zo’n €27. De tarieven voor parkeren zijn het hoogste bij het OLVG aan de Prinsengracht in Amsterdam, €3,80 per uur.

In de Gezondgids van februari staat een vergelijking van de tarieven met bespaartips.

