OV-chipkaart mag vervoer niet duurder maken

De Consumentenorganisaties in het openbaar vervoer plaatsen stevige kanttekeningen bij het Hypercube-rapport over de tariefontwikkelingen van de OV-chipkaart. Niet de OV-bedrijven, maar de vervoersautoriteiten (provincies, stadsgewesten en het ministerie van Verkeer en Waterstaat) stellen de tarieven vast. Consumentenorganisaties eisen dat de introductie van de chipkaart het vervoer niet duurder mag maken. De politiek is het hiermee eens en ook de minister heeft zich achter dit standpunt geschaard. Het maatschappelijk belang van openbaar vervoer moet prevaleren boven winstdoelstellingen van de vervoerbedrijven.

De suggestie om in de spits de tarieven met 10% te verhogen en in de daluren met 20% te verlagen pakt nadelig uit voor de reiziger, aldus de consumentenorganisatie. Immers, het aantal reizigers in de spits is veel meer dan het dubbele van het aantal dalurenreizigers.

Spitsreizigers verschuiven niet naar daluren

Ook de suggestie die Hypercube in de Volkskrant doet om reizigers door tariefmaatregelen te verleiden om buiten de spits te gaan reizen, staat haaks op de constatering dat spitsreizigers ongevoelig zijn voor prijsverhogingen. Bovendien is het niet juist om spitsreizigers op te zadelen met forse tariefstijgingen: de meeste hebben geen vrije keuze en moeten noodgedwongen een prijsstijgingen in het openbaar vervoer slikken.

Het feit dat spitsreizigers duurder voor een vervoerder zijn dan extra reizigers in de daluren (die dan lege stoelen vullen) is nog geen vrijbrief om de spitstarieven te verhogen. De maatschappelijke functie 'op gang houden van de mobiliteit in Nederland' moet zwaarder zijn dan de economische doelstelling van vervoerders 'zoveel mogelijk geld verdienen aan reizigers'.

