Uw banden op spanning

Uw auto volgeladen en dan op vakantie. Zorg ervoor dat uw autobanden goed op spanning zijn. Een belangrijk deel van de energie voor de aandrijving van een auto gaat op aan de rolweerstand. Een bandenspanning die 25% te laag is, verhoogt de rolweerstand met 10%. Het brandstofverbruik neemt dan met zo'n 2% toe. Daarnaast gaat een band die te laag op spanning is minder lang mee en heeft u minder controle over het weggedrag van uw auto.

Om altijd met de juiste spanning te rijden zou u uw banden minstens één keer per maand moet controleren (en indien nodig corrigeren). De bandenspanning dient altijd met koude banden gecontroleerd te worden. Dat wil zeggen dat u er niet meer dan 3 kilometer mee moet hebben gereden, anders dient u minstens 10 minuten te wachten tot de banden zijn afgekoeld. Een fabrikant schrijft vaak twee adviesspanningen voor: één voor het rijden in onbeladen toestand en één voor het rijden met volle belading. Deze adviesspanningen kunt u vinden in het instructieboekje, maar de meeste benzinestations hebben naast de pompen ook lijstjes hangen met de juiste spanningen.

Bespaar €125,- per jaar

Wannneer u uw banden regelmatig controleert, bespaart u jaarlijks al snel één tot twee volle tanks. Dat kan oplopen tot €125,- per jaar. Daarnaast zijn banden op de juiste spanning veiliger. U heeft meer en betere grip op het asfalt en een kortere remweg. Verder zorgen banden op de juiste spanning ervoor dat u comfortabelere rijdt. Voldoende lucht in de banden zorgt samen met de schokdempers voor het opvangen van onregelmatigheden onderweg. En u doet langer met een band. Als uw banden 20% te zacht zijn, dan verkort u de levensduur met een kwart. In plaats van 80.000 kilometer rijdt u dan nog maar 60.000 kilometer met een setje banden.

Regelmatige controle van de spanning

Elke band verliest geleidelijk lucht. Check daarom elke maand even uw bandenspanning bij de bandenspecialist, tankstation of autobedrijf. Er zijn ook bandenspanningsmeters verkrijgbaar waarmee u zelf thuis regelmatig de spanning kunt controleren. Controleer de banden in koude toestand, dat is in elk geval voordat u meer dan drie kilometer heeft gereden. De reserveband krijgt de hoogste adviesspanning. Tegenwoordig zijn er al diverse auto's op de markt met systemen die elektronisch de bandenspanning in de gaten houden, en indien nodig de bestuurder attenderen op een te lage spanning. Dergelijke systemen zijn ook achteraf nog bij een auto in te bouwen.

Welke spanning hebben mijn banden nodig?

U kunt de correcte bandenspanning voor uw auto vinden in het instructieboekje van uw auto, een sticker in de deurstijl aan de chauffeurszijde of aan de binnenkant van het tankklepje. U kunt de spanning ook opzoeken op onderstaande site: houddespanningerin. De bandenspanning voor uw caravan kunt u achterhalen in het instructieboekje van uw caravan. ANWB-leden kunnen bellen met de Caravanadvieslijn op tel. 070 - 314 50 70.

Lees ook

De beste autoband

Kijk ook op het hetnieuwerijden