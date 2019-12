Teken voor gratis schoolboeken

De Consumentenbond en belangenvereniging OUDERS&COO organiseren een petitie voor gratis schoolboeken en andere leermiddelen. We zullen de petitie in de week voor Prinsjesdag aanbieden aan de Tweede Kamer. Natuurlijk hebben we een sterker verhaal als veel mensen hun handtekening zetten.

Kosteloos

We pleiten in de petitie dat schoolboeken moeten worden gekocht en betaald door de scholen, die ze vervolgens kosteloos ter beschikking van de leerlingen stellen. Scholen denken dan wel twee keer na voordat ze boeken voorschrijven die zelden of nooit worden gebruikt of die veel duurder zijn dan die van een andere uitgever.

Op het ogenblik betalen de meeste ouders honderden euro’s per kind aan schoolboeken en andere leermiddelen. Terwijl die in de meeste andere landen gratis worden verstrekt en Nederland al in 1978 een internationaal verdrag heeft getekend dat basis- en voortgezet onderwijs kosteloos moet worden aangeboden.