Pannenkoekenrestaurants: de helft niet lekker

De Consumentenbond keek bij het onderzoek naar de hygiëne in de keuken, de kwaliteit van het beslag en uiteraard de smaak van de pannenkoeken. Dat laatste aspect werd beoordeeld door vier goede proevers, die bij alle restaurants een pannenkoek naturel, een pannenkoek met appel, een spekpannenkoek en zo mogelijk ook een ‘specialiteit van het huis’ bestelden.

Pannenkoekenrestaurant Parklust in Zeist en ’t Hoogstraatje in Nijmegen komen het best uit de test. Zij weten waar een goede pannenkoek aan moet voldoen: die is smeuïg, makkelijk te eten, niet klef en heeft knapperige randjes. Ook is bij deze zaken sprake van een schone keuken.

Opmerkelijk

Bij het onderzoek stuitte de Consumentenbond ook op enkele opmerkelijke zaken. Zo werd bij één zaak schimmel in het magazijn aangetroffen en een ander dept het overtollig vet van de pannenkoek met een vieze handdoek. Er is ook één zaak die zijn pannenkoeken bakt in (vast) frituurvet, dat veel ongezonde verzadigde vetzuren en transvetten bevat. Meer informatie in de Consumentengids van september

