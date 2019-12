Digitaal pensioenoverzicht voor consument

<img height="88" alt="" hspace="5" src="/images/113489/spaarvarken__kapot.jpg" width="120" align="left" vspace="5" border="0">Geen inzicht in pensioen

De Consumentenbond is eind 2002 met een campagne begonnen met als thema “Pensioen, duidelijkheid over later.” Veel Nederlanders weten niet hoeveel pensioen ze krijgen als ze senior zijn of bij arbeidsongeschiktheid, noch wat er voor hun nabestaanden geregeld is als ze overlijden. Daardoor weten ze ook niet of ze er verstandig aan doen zich bij te verzekeren of niet.

Zilveren of gouden duim?

De Consumentenbond heeft aangegeven dat het goed zou zijn als ieder pensioenfonds op dezelfde manier laat weten hoeveel pensioen men krijgt. Pensioenfondsen en pensioenverzekeraars hebben vorig jaar bekend gemaakt dat dat Uniform Pensioen Overzicht er in 2007 zal komen. De Consumentenbond reikte voor dat feit de Zilveren Duim uit. Nog niet een gouden duim. Die krijgen pensioenuitvoerders pas als de consument al zijn pensioenen waar dan ook verzameld opgeteld op zijn scherm voorgeschoteld krijgt. En ook hoeveel hij krijgt als hij wat eerder of later met pensioen wil. De pensioenfondsen blijken nu een gooi te doen naar die Gouden Duim.

