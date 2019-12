Spaarwijzer met Geldgids-score

Met ingang van februari 2006 introduceert de <em>Geldgids</em> de Geldgids-score in de Spaarwijzer.

Aan de hand van deze score kunt zien welke spaarrekeningen over het afgelopen jaar (acht verschillende peildata) de hoogste rente boden. De Geldgids-score loopt van 1 tot 100. Een spaarrekening kan de volle 100 punten krijgen als deze een jaar lang in zijn categorie op de eerste plaats is geëindigd.

De Spaarwijzer kent de volgende categorieën:

Spaarrekeningen met beperkende voorwaarden

Internetspaarrekeningen met beperkende voorwaarden

Spaarrekeningen zonder beperkende voorwaarden

Internetspaarrekeningen zonder beperkende voorwaarden

Voor een voorbeeld, download de Spaarwijzer van februari 2006 (pdf).

