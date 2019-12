Media Markt verwijdert ‘HD-ready’-logo

<img height="82" alt="Lees ook alles over Digitale Televisie en HD-ready" hspace="5" src="/images/themas/dossierpaginas/groot/hdready_klein.gif" width="109" align="left" vspace="5" border="0">Folder

In maart berichtte de Consumentenbond over het foutief gebruik van het ‘HD-ready’-logo in advertenties. In een folder van Media Markt werden twee kostbare televisies aangeprezen, die geschikt zouden zijn voor HD-tv. Bij beide tv’s van de Media Markt stond het logo dat aangeeft dat ze ‘HD-ready’ zijn, maar dat waren ze niet.

Eisen

Media Markt heeft inmiddels gereageerd richting de Consumentenbond en heeft de fout toegegeven. Naast het verwijderen van het ‘HD-ready’-logo uit alle reclame-uitingen, voert het bedrijf intern een systeem in dat dergelijke fouten moet voorkomen.

De Consumentenbond zal de ontwikkelingen rondom het ‘HD-ready’-logo nauwgezet blijven volgen.

