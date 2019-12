Identificatie bij de bank verplicht

<img height="135" alt="Alles over spaarrekeningen" hspace="5" src="http://212.72.56.204/images/focusplaatjes/spaarrekeningen185x135.jpg" width="185" align="left" vspace="5" border="0">Veiligheid

De banken zijn met ingang van volgend jaar wettelijk verplicht de rekening te blokkeren als iemand zich niet kan of wil identificeren. Daarom is het belangrijk dat consumenten contact met hun bank opnemen, als tijdige identificatie problemen oplevert. Met de identificatie hoopt de overheid de veiligheid van het financieel verkeer verder te versterken. Daarmee is bijvoorbeeld de terroristenbestrijding gediend, maar ook witwaspraktijken worden zo een stuk moeilijker.

Informatievoorziening

In principe hebben alle bankklanten persoonlijk een brief ontvangen en zou iedereen goed geïnformeerd moeten zijn. Desondanks blijft de Consumentenbond een vinger aan de pols houden. Mocht over enige weken blijken dat veel consumenten zich nog niet geïdentificeerd hebben, dan zal de Consumentenbond de banken en de overheid op hun verantwoordelijkheid wijzen om zorg te dragen voor een goede informatievoorziening.