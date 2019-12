Phishingmail gestuurd naar Nederlandse Paypalgebruikers

Hierbij wordt de gebruiker omgeleid naar de server van de criminelen, waarna zij de rekening kunnen plunderen. Deze namaak-website is bijna niet van de echte te onderscheiden. Het adres in de adresbalk van de internetbrowser wijkt echter af van de echte website. Ook wordt men omgeleid naar een niet beveiligde website.

Beveiliging

De Consumentenbond raadt aan om alleen inloggegevens te verzenden via een beveiligde website. Een beveiligde website voldoet aan het SSL 2 protocol. Hierbij begint het webadres met 'HTTPS' in de adresbalk van de internetbrowser en is een 'slotje' te zien onderaan de werkbalk.

