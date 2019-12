Vodafone past reclame mobiel internet aan

Na actie van de Consumentenbond heeft Vodafone de informatie op haar website over mobiel internet aangepast. De uitdrukkingen “onbeperkt” en “zoveel je maar wilt” zijn geschrapt.



Want onbeperkt is het mobiel internet bij Vodafone niet. Wie de kleine lettertjes leest, komt er achter dat Vodafone werkt met een ‘fair use policy’ van 50 mb (waar je met bijvoorbeeld radio luisteren, laat staan filmpjes kijken, al snel aan zit), dat je het niet mag gebruiken om te bellen via mobiel internet (VOIP) en dat je je toestel met mobiel internet niet mag gebruiken als modem voor je laptop of pc.

De Consumentenbond heeft daarom contact opgenomen met Vodafone en gevraagd de informatie aan te passen. Vodafone heeft de betreffende uitdrukkingen nu van de website verwijderd.

De bond vindt uiteraard dat ook andere bedrijven die reclame maken voor mobiel internet niet mogen suggereren dat het onbeperkt is als dat in werkelijkheid niet zo is.

Internetbellen

De Consumentenbond geeft Vodafone tevens een compliment. Want Vodafone heeft bekendgemaakt ook breedbandinternet en internetbellen aan te gaan bieden en niet dezelfde fouten te maken als andere bedrijven. Vodafone gaat namelijk niet meer klanten aannemen dan dat ze aankan en internetbellen alleen aanbieden wanneer ze de kwaliteit kan garanderen.

Dat betekent concreet bijvoorbeeld dat Vodafone alleen bestellingen gaat aannemen als het bedrijf deze ook binnen een aanvaardbare termijn kan uitvoeren. En dat Vodafone tijdelijk stopt met de verkoop van het product als de vraag het aanbod overstijgt.

De bond vindt dit een goede zaak voor consumenten. Kennelijk heeft Vodafone geleerd van de problemen bij anderen. De bond gaat Vodafone uiteraard houden aan haar toezeggingen en zal alert reageren op signalen van consumenten over de kwaliteit van het product.