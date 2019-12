Autowasstraten beter dan roll-overs

Mensen zijn meer tevreden over de autowasstraat dan over de ‘roll-over’. Wel is de autowasstraat het duurste. Dat blijkt uit een enquête van de Consumentenbond naar autowassen.

Er zijn vier mogelijkheden om je auto te wassen: zelf voor de deur, zelf in een wasbox met professionele apparatuur, in een roll-over (waar een borstel over je auto heen gaat) en in de autowasstraat (waar je auto doorheen getrokken wordt).

Verschillen

Rond de 70% vindt dat bij de wasstraat en de wasbox de auto helemaal schoon is geworden. Maar bij de roll-overs ligt dat percentage significant lager (58%). Dat komt vooral doordat de velgen, ruiten en motorkap soms nog vuil zijn. Voor een roll-over betaal je gemiddeld €7,30 , voor de wasstraat €8,80. De wasbox is het goedkoopst (€4,60) maar dan moet je uiteraard wel zelf aan de slag.

Het zelf wassen van de auto voor de deur is natuurlijk het allergoedkoopst, maar minder goed voor het milieu. Want bij de autowasbedrijven wordt het water vaak gerecycled en sommige scheiden het afvalwater.