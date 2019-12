Veel klachten over Vista

De Consumentenbond heeft in vier weken tijd 4.200 uitgewerkte klachten van consumenten gekregen over Vista, het nieuwe besturingssysteem van Microsoft.

59% van de klagers meldt dat een of meerdere softwareprogramma’s het niet meer doen. Bij 46% van de klagers werkt apparatuur, zoals een printer of videokaart, niet meer of niet meer goed. Verder melden mensen vooral het vastlopen of traag worden van de computer (34%), netwerkproblemen, vooral bij draadloze systemen (17%) en het niet of traag opstarten van de computer (12%).

Uitstellen

De Consumentenbond vindt dat Microsoft consumenten, voor wie Vista niet goed blijkt te werken, in de gelegenheid moet stellen om zonder kosten van XP gebruik te (blijven) maken. Aan consumenten adviseert de bond alleen Vista te kopen als zij zeker weten dat zij geen problemen krijgen met de hard- en software die zij gebruiken. Consumenten die XP op hun computer hebben staan en daar tevreden over zijn, kunnen op dit moment de koop van Vista beter uitstellen.