KPN neemt onvoldoende maatregelen internetbellen

De Consumentenbond heeft twee eisen bij het telecombedrijf neergelegd. Ten eerste moet KPN zo snel mogelijk orde op zaken stellen en aan bestaande en nieuwe klanten aangeven wanneer KPN wél in staat is om goed te leveren. KPN geeft nu aan dat de gemiddelde levertijd zes weken bedraagt en dat het aantal nieuwe aansluitingen is teruggelopen. Maar de bond heeft geëist dat KPN niet méér klanten aanneemt dan ze aankan en dat iedere individuele klant een eigen levertijd te horen krijgt, met daarbij een bedrag dat KPN moet betalen aan de klant voor iedere dag dat KPN zo’n deadline overschrijdt.

Gratis bellen

Ten tweede moet KPN met een generieke minimum compensatieregeling komen, bovenop de coulance in individuele gevallen. KPN beperkt zich nu echter tot twee maanden gratis bellen naar vaste nummers binnen Nederland, wat in de ogen van de bond niet in verhouding staat tot de ellende die mensen hebben ervaren en vindt het aanbod dus onvoldoende en teleurstellend.