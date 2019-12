Dienstverlening banken onder druk

Peiling

Uit de peiling blijkt dat bankkantoren vooral worden bezocht voor het storten en opnemen van geld en het afhalen of activeren van bankpassen. De fysieke afstand tot bankkantoren is zowel een issue op het platteland als in de grote steden. Waar in het platteland mobiele kantoren en servicewinkels de afstand beperken, ontbreken dergelijke alternatieven vaak in de grote steden. De openingstijden van de kantoren worden overigens als een groter probleem gezien, maar consumenten ergeren zich nog het meest aan de beperkte bereikbaarheid en het gebrek aan hulp en kennis bij de medewerkers die de dure 0900-nummers bemensen. Deze nummers moeten consumenten bellen als ze telefonisch willen bankieren of hulp nodig hebben bij het internetbankieren.

Digitaal betalingsverkeer

Uit recente CBS-cijfers blijkt dat 80% van de Nederlandse bevolking toegang heeft tot internet. Van deze groep blijkt 67% te internetbankieren. Dat betekent dat ruim de helft van de Nederlanders (54%) zijn bankzaken regelt via internet, maar een groot deel (46%) ook niet. Omdat de consument betaalt voor de kosten van het betalingsverkeer, is het belangrijk dat deze kosten laag blijven. Daarom ook is de komst van de digitale acceptgiro door de veel lagere kosten goed nieuws. Toch blijft ook in de toekomst een grote groep consumenten afhankelijk van de traditionele methoden om bankzaken te regelen. Een groep die zeker niet alleen bestaat uit ouderen en gehandicapten. Voor hen is het bijvoorbeeld belangrijk dat zij kunnen blijven betalen met een papieren acceptgiro.

Lees ook:

Betalen via internet

Internetbankieren

Geen bank in de buurt (pdf)