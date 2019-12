Ook de SER pleit voor vereenvoudigde toegang tot rechter

De toegang tot de rechter voor consumenten moet eenvoudiger worden. Dat adviseert de Commissie voor Consumentenaangelegenheden van de Sociaal Economische Raad (SER). De raad pleit daarom voor een nieuwe procedure voor relatief simpele zaken. Die procedure moet gemakkelijker, sneller en goedkoper zijn. De huidige mogelijkheden zijn te ingewikkeld, te kostbaar en te tijdrovend.

Er moet een aparte procedure komen voor simpele zaken, die gemakkelijker, sneller en goedkoper is. Deze procedure zou langs elektronische weg moeten kunnen worden gestart, in plaats van met een dagvaarding. Daarnaast pleit de Commissie voor een verhoging van de financiële grens voor toegang tot de kantonrechter. Deze is nu nog beperkt tot geschillen met een financieel belang tot € 5000. De Commissie pleit ervoor deze grens te verhogen naar € 25.000.

De Commissie voor Consumentenaangelegenheden van de SER (waarin onafhankelijke leden, vertegenwoordigers van ondernemersorganisaties en afgevaardigden van de Consumentenbond zitting hebben) heeft hierover vandaag advies uitgebracht aan minister van Justitie.

Snel wetsvoorstellen

De Consumentenbond pleit al langer voor een verbeterde toegang tot de rechter. Uit onderzoek van de bond blijkt dat veel consumenten er in de praktijk van afzien hun recht te halen. Procederen is te ingewikkeld, kostbaar en tijdrovend. De bond roept de minister op nu snel met wetsvoorstellen te komen, rekening houdend met de inhoud van dit advies.