Geen extra belasting, tenzij bewezen effect

De vliegtickettax maakt vliegen voor consumenten duurder, zonder dat dit geld ten goede komt aan het effectief bestrijden van de schadelijke effecten van vliegen.

De Consumentenbond roept in een brief aan de staatssecretaris van Financiën op alleen extra belasting te heffen op producten of diensten als bewezen is dat deze extra heffing het gewenste effect heeft. Of het extra geld dat binnenkomt, moet direct worden ingezet voor een structurele oplossing van het probleem.

Kosten voor milieu en milieueffecten mogen in de prijs van bepaalde producten en diensten tot uiting komen. Maar in het geval van een extra heffing op vliegtickets moet bewezen zijn dat consumenten daardoor bewuster alternatieven gaan afwegen en kiezen voor duurzame consumptie. Het is nu niet duidelijk of consumenten door deze tickettoeslag minder gaan vliegen of kiezen voor andere alternatieven.

Belastingheffing

De Consumentenbond neemt geen standpunten in over inkomenspolitiek en belastingheffing. Voor zover het een extra belasting (d.w.z. buiten de gewone btw) op producten en diensten betreft, met als doel het gedrag van burgers of instellingen te beïnvloeden, wijkt de bond hier van af. De keuzevrijheid van consumenten en het recht op toegang tot deze producten kan hierdoor in gevaar komen.