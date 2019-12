Veel geheugen voor weinig geld

Geheugenkaarten zijn een onmisbaar accessoire voor wie regelmatig fotografeert. Het geheugen dat de fabrikant levert bij een camera, pda of mobiele telefoon is lang niet genoeg. Gelukkig worden geheugenkaarten steeds goedkoper en kan er steeds meer op worden opgeslagen. De kaarten hebben inmiddels zoveel geheugen, dat een vakantie van een week of drie prima kan worden vastgelegd op één kaart.

Conclusie

De Consumentenbond heeft kaarten getest met 1 GB aan geheugen. De belangrijkste conclusie: kies voor gewoon fotograferen de goedkoopste geheugenkaart. Een snellere kaart bespaart wel wat tijd als u veel foto’s van de geheugenkaart naar de pc kopieert, maar de kaartlezer is dan net zo belangrijk.