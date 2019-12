Rechter: ONVZ mag polis niet wijzigen

Klanten van ONVZ moeten er op kunnen rekenen dat zij krijgen wat ze voorgespiegeld is. En dus moet de zorgverzekeraar de tussentijdse versobering van zijn aanvullende verzekering terugdraaien. Dat heeft de rechter bepaald in het kort geding dat de Consumentenbond had aangespannen tegen ONVZ.

De rechter vindt het niet acceptabel dat ONVZ eerst reclame heeft gemaakt met een zeer uitgebreide dekking en dat vervolgens niet waarmaakt. Wie een contract van een jaar afsluit, moet er op kunnen rekenen dat hij dat hele jaar de dekking krijgt die hem is beloofd. Pas bij het aangaan van een nieuw jaarcontract, als consumenten opnieuw een keuze maken voor een zorgverzekeraar, mag een zorgverzekeraar een nieuw aanbod doen.

Grote waarde

Voor consumenten is deze uitspraak van grote waarde. Klanten krijgen nu met terugwerkende kracht van ONVZ waar ze recht op hebben. Zelfs weggelopen klanten kunnen alsnog rekenen op wat ONVZ ze heeft beloofd. Bovendien is het ook in principieel opzicht, met het oog op de toekomst, een belangrijke uitspraak.