Gedupeerden fotoboek printservice Hema ontvangen tegoedbon

Duizenden consumenten die bij de Hema gebruik hebben gemaakt van de service om een fotoboek te printen, moesten veel langer op hun foto’s wachten dan hen beloofd is. Binnen twee weken zou men het album in huis hebben, maar uiteindelijk werden dit er vijf.

De Consumentenbond heeft namens deze consumenten contact opgenomen met de directie van de Hema die liet weten dat deze vertraging het gevolg was van technische problemen. Afgesproken is dat de Hema de benadeelden benadert en een tegoedbon van 30 euro voor een volgende bestelling aanbiedt. De bond, die begrijpt dat technische problemen niet altijd uit te sluiten zijn, is tevreden met deze actie van het bedrijf.