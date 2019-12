Heeft u klachten over @Home?

De klachten over @Home komen van mensen die storingen ervaren op de telefoonlijn of zich aangemeld hebben als telefonieklant maar nog steeds geen telefoonverbinding hebben. Verder melden mensen zonder internet te zitten. Ook over de klachtenafhandeling komen berichten binnen.

Genoegdoening

@Home beweert - net als bijvoorbeeld KPN - het slachtoffer te zijn van het eigen succes. De bedrijf kon de toeloop van nieuwe klanten niet aan. Maar de kabelaar zegt ook dat de problemen inmiddels voorbij zijn. De Consumentenbond wil graag weten of dat zo is en roept iedereen met klachten op zich te melden op het speciale @Home-onderdeel van het forum van de bond. Als de klachten zich nog steeds voordoen, vindt de bond dat @Home met een concreet en uitgewerkt plan voor verbetering en genoegdoening moet komen.



