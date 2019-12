Uitspraak Dexia-zaak gunstig voor meer gedupeerden

De uitspraak van de Hoge Raad in de Dexia-zaak heeft gunstige gevolgen voor circa 3.000 gedupeerden. Het hoogste rechtsorgaan heeft een echtpaar in het gelijk gesteld omdat niet allebei de partners het aandelenlease-contract hadden getekend.

Dexia moet nu de betaalde rente terugbetalen en de restschuld wordt kwijtgescholden.

Direct na de uitspraak in het zogeheten ‘Eega-proces’ heeft Dexia aangekondigd dat ook alle soortgelijke gevallen schadeloos worden gesteld. Voorwaarde is dat gedupeerden niet al eerder zijn ingegaan op een schikking of de Duisenbergregeling en dat ook in het verleden (binnen 3 jaar na aangaan contract) een verzoek tot vernietiging is gedaan. Naar schatting gaat het daarbij om ongeveer 3.000 gedupeerden met wie Dexia binnen tien dagen contact gaat opnemen. De Consumentenbond wilde Dexia al oproepen de uitspraak ook voor anderen te laten gelden, maar nu de bank zelf zijn verantwoordelijkheid neemt is dat niet nodig. Wie twijfelt kan zelf contact opnemen met Dexia. Bespaar onnodige kosten en ga niet in zee met een juridische hulpverlener.

Duisenbergregeling

De uitspraak van de Hoge Raad is niet van toepassing op gedupeerden die gebonden zijn aan de Duisenbergregeling, of die een andere schikking met Dexia hebben getroffen zoals het Dexia Aanbod. De Duisenbergregeling, waar ook de Consumentenbond zich voor heeft ingezet, was bedoeld om zoveel mogelijk mensen in één klap te helpen. Iedereen had destijds de keus: de zaak afsluiten met een schikking in de vorm van de Duisenbergregeling, of afzien van de schikking en nog jaren individueel en vaak in grote onzekerheid verder procederen. De bond heeft daarin niet geadviseerd.