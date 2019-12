Update kort geding Icesave

IceSave heeft woensdagmiddag 8 oktober 2008 bekendgemaakt niet meer aan zijn verplichtingen als spaarbank te kunnen voldoen. Het aangekondigde kort geding van de Consumentenbond is daarmee van de baan. IceSave heeft aangegeven dat het IJslandse en Nederlandse depositogarantiestelsel van toepassing zijn. Gedupeerde consumenten kunnen zich melden bij De Nederlandsche Bank (DNB). De bond roept DNB op gedupeerde consumenten goed te informeren over de stappen die zij nu moeten ondernemen.

Hoe veilig het is om ergens spaargeld te stallen is voor een groot deel afhankelijk van de uitkering van het spaartegoed bij faillissement van de betreffende bank. De meeste banken die in Nederland actief zijn hebben een vergunning van De Nederlandsche Bank en vallen onder het depositogarantiestelsel wat betekent dat bij faillissement per persoon maximaal €100.000 wordt vergoed door DNB. Deze verhoging is tijdelijk.

Garantieregeling

Er zijn echter ook een paar buitenlandse banken actief die niet of gedeeltelijk onder dit Nederlandse garantiestelsel vallen. Op grond van nieuwe Europese afspraken moeten banken die gevestigd zijn in de Europese Unie minimaal een bedrag van €50.000 per persoon per instelling garanderen. Het is dus verstandig te checken onder welke garantieregeling de betreffende bank valt. Consumenten kunnen daarvoor kijken op de website van DNB, over het depositogarantiestelsel of bellen met de informatiedesk van DNB 0800 -020 1068 (gratis).