Retourreis NS duurder door OV-chipkaart

Reizen met de trein wordt in 2009 gemiddeld 3,7% duurder, zo melden de NS. De Consumentenbond kan zich vinden in die prijsstijging, die gelijke tred houdt met de inflatie en de gestegen kosten voor het gebruik van het spoor. De bond is echter fel tegen een tweede prijsverhoging die medio 2009 wordt doorgevoerd bij de start van de OV-chipkaart. Retourtjes worden dan geleidelijk nog eens 6% duurder.

Tegelijk met de prijsstijging van de retourtjes worden de enkeltjes goedkoper, zodat de NS er per saldo niets extra aan verdienen. Dat doet echter niets af aan de bezwaren van de Consumentenbond. Het nieuwe systeem waarbij treinreizigers in feite twee keer de prijs van een enkele reis moeten betalen is noodzakelijk vanwege technische beperkingen aan de OV-chipkaart in zijn huidige vorm. Dat staat haaks op een van de belangrijkste reizigerseisen: de OV-chipkaart moet het reizen met het openbaar vervoer makkelijker maken, niet duurder.

Streep

Als het aan de Consumentenbond ligt gaat er zo snel mogelijk een streep door de geplande prijsstijging van retourtjes. Eerder heeft ook de Tweede Kamer zich al verzet tegen het verdwijnen van het prijsvoordeel bij een retourtje. Bovendien is de toekomst van de OV-chipkaart onduidelijk nu diverse reizigers- en consumentenorganisaties (waaronder de Consumentenbond) eind september het vertrouwen in de kaart hebben opgezegd.