Laat ouders niet de dupe zijn van chaos rond schoolboeken

Ouders mogen niet de dupe worden van de administratieve chaos rond de gratis schoolboeken. De Consumentenbond doet een dringende oproep aan de Tweede Kamer om het kabinet aan zijn belofte te houden.

Mede op aandringen van de Consumentenbond besloot het kabinet vorig jaar dat het boekenpakket voor leerlingen op het middelbaar onderwijs gratis zou worden. Naar nu blijkt is dat komend schooljaar niet uitvoerbaar vanwege de verplichte aanbestedingsregels. Ouders krijgen waarschijnlijk wel een tegemoetkoming van € 308 per kind, maar het is onduidelijk of dat in alle gevallen toereikend is. De bond is van mening dat het financiële risico bij de scholen of bij de overheid moet liggen, en niet bij de ouders.

Marktwerking

Het principe ‘ wie betaalt, bepaalt’ gaat tot nu toe niet op voor lesmateriaal. Scholen bepalen welke boeken worden gebruikt en ouders betalen de rekening. Als scholen zelf verantwoordelijk zijn voor de aankoop ligt er een financiële prikkel om alleen boeken en lesmethodes op de lijst te zetten die echt relevant zijn en die dus ook gebruikt worden. Ook kunnen de scholen dan samen een vuist maken tegenover de uitgevers en distributeurs.