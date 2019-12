UPC krijgt drie ton boete voor mediabox

De Consumentenautoriteit (CA) heeft UPC een boete van totaal 303.000 euro opgelegd vanwege hun verkoopwijze van de ‘mediabox’ in 2007. Dat heeft de CA op 15 mei 2008 bekendgemaakt. De Consumentenbond ontving vorig jaar veel klachten over UPC en diende daarop een klacht in bij de Consumentenautoriteit. UPC laat via de media weten dat het de fouten erkent en ervan heeft geleerd.

Consumenten zijn op basis van misleidende en onjuiste informatie via telefonische verkoop en verkoop aan de deur overgehaald de mediabox te accepteren voor digitale televisie. Na een gratis proefperiode bleek de consument automatisch aan een abonnement vast te zitten zonder daarom gevraagd te hebben.

Klachten

Mede door de signalen van de Consumentenbond is de CA in staat geweest te onderzoeken op welke punten UPC in strijd met het consumentenrecht heeft gehandeld. In een hoorzitting op 4 maart 2008 heeft de bond de klachten toegelicht en aangegeven dat eerder contact tussen bond en UPC onvoldoende tot verbetering heeft geleid.