Handreiking voor consument die duurzaam wil sparen of beleggen

Nieuws|De Consumentenbond, adviesbureau DHV en de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) hebben de Duurzaam Geld Gids 2008 gepubliceerd. Deze gids biedt consumenten die duurzaam willen sparen, beleggen, verzekeren of lenen een helder overzicht en hierdoor inzicht in de ontwikkelingen in de markt van duurzame financiën.

De Duurzaam Geld Gids besteedt specifieke aandacht aan duurzaam beleggen en sparen in Nederland met productoverzichten van het aanbod op de Nederlandse markt. De gids geeft ook duidelijkheid over de verwarring tussen bijvoorbeeld duurzaam en groen beleggen en beleggen in houtplantages. ’De Duurzaam Geld Gids’ is met financiële steun van het ministerie van VROM en Economische Zaken gerealiseerd en wordt eens in de twee jaar uitgegeven.

De Duurzaam Geldgids wordt in beperkte oplage gedrukt, maar is gratis digitaal te downloaden.