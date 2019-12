Akkoord Geschillencommissie Luchtvaart ondertekend

De Consumentenbond en BARIN (Board of Airline Representatives in the Netherlands) hebben 24 november een intentieverklaring ondertekend over het oprichten van een geschillencommissie voor de luchtvaart. Voor passagiers betekent de komst van deze geschillencommissie een laagdrempelige, snelle en goedkope manier om geschillen met luchtvaartmaatschappijen op te lossen.

Het is nu nog lastig voor passagiers om hun recht te halen wanneer zij van mening zijn dat de luchtvaartmaatschappijen de Europese regels over passagiersrechten niet nakomen. Voorlopig kunnen consumenten zaken voorleggen die betrekking hebben op instapweigering, annulering of lange vertraging en rechten van gehandicapten. Als het aan de Consumentenbond ligt, wordt in de toekomst ook gekeken naar bijvoorbeeld zoekgeraakte bagage. Het streven is om de geschillencommissie nog in de zomer 2009 van start te laten gaan, zodat consumenten in het hoogseizoen hun geschillen aan de commissie voor kunnen leggen.

De geschillencommissie wordt ondergebracht bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken. De precieze invulling van de geschillencommissie wordt door de partijen in de komende maanden uitgewerkt.

