Kwaliteit taxi moet centraal staan

De grote steden moeten eisen kunnen stellen aan de kwaliteit van de straattaxi, bijvoorbeeld door chauffeurs te verplichten zich te organiseren in duidelijk herkenbare groepen (zoals bijvoorbeeld de Yellow Cabs in New York). Taxi’s mogen geen ritten meer weigeren, ook geen korte. Er moet een landelijk, laagdrempelig klachtenmeldpunt komen en consumenten moeten er zeker van zijn dat zij de juiste prijs voor een rit betalen. Dat is de reactie van staatssecretaris Huizinga op de adviezen van de Taskforce Taxi. De Consumentenbond roept de branche op tot actie om –met lage prijzen en goede kwaliteit- de consument weer in de taxi te krijgen.

De Taskforce Taxi, waarin ook de Consumentenbond vertegenwoordigd was, presenteerde donderdag 26 juni zijn aanbevelingen om betere marktwerking in de taximarkt te bereiken. De herkenbaarheid van de taxi moet beter, tarieven moeten zowel binnen als buiten de taxi duidelijk leesbaar zijn en taxi’s op een standplaats of die je kunt aanhouden op straat moeten zijn aangesloten bij een erkende organisatie of centrale. De branche heeft zijn steun uitgesproken voor de aanbevelingen van de Taskforce.

Onderzoek

Uit een onderzoek van de Consumentenbond in het voorjaar van 2008 blijkt dat de hoge prijs voor veel mensen een reden is om niet in de taxi te stappen. Van concurrentie is geen sprake, omdat klanten niet kunnen kiezen voor een goede taxi tegen een redelijke prijs. Vrijwel alle taxi’s blijken het maximumtarief in rekening te brengen. Aan de buitenkant valt niet te zien wat een taxi kost en bij klachten of problemen is deze niet traceerbaar. Daarbij zijn hebben veel klanten slechte ervaringen op het gebied van onder meer rijstijl, stratenkennis of onvoldoende beheersing van het Nederlands.

