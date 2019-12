Overtreders garantieregels moeten worden aangepakt

De Consumentenbond roept de toezichthouder Consumentenautoriteit (CA) op om ook andere overtreders van wettelijke garantie en conformiteitregels vanaf nu voortvarend aan te pakken. De CA maakte 18 december bekend dat Dynabyte zijn leven gaat beteren na afspraken met de toezichthouder. De winkelketen gaat de wettelijke rechten van consumenten naleven als een product niet voldoet of eerder dan verwacht kapot gaat. De bond pleit er echter voor om overtreders van deze consumentenrechten in de toekomst ook te gaan beboeten.

De Consumentenbond zal zich er hard voor blijven maken dat de toezichthouder bestuursrechtelijke bevoegdheden krijgt om overtreders van over de hele linie van het consumentenrecht aan te pakken. De CA kan winkeliers dan bijvoorbeeld een bestuurlijke boete of een last onder dwangsom opleggen als blijkt dat zij consumenten niet goed voorlichten en hun wettelijke verplichtingen bij koop en garantie structureel niet nakomen.

Onwetendheid

De Consumentenautoriteit heeft vanaf januari 2007 flink geïnvesteerd in voorlichting over de regels bij koop en garantie. Uit onderzoek van de Consumentenbond in maart 2008 blijkt dat winkeliers zich zelden verantwoordelijk voelen voor het nakomen van wettelijke garantieregels. Zij verwijzen consumenten vaak ten onrechte door naar een fabrikant als een product kapot gaat of een mankement vertoont, om zo hun eigen verantwoordelijkheid te ontlopen. Volgens de bond is de tijd nu voorbij dat leveranciers zich beroepen op onwetendheid en de tijd gekomen voor de Consumentenautoriteit om op te treden. De Consumentenbond zal hieraan blijven bijdragen met onderzoek en consumentensignalen, zodat de toezichthouder gericht kan handhaven.