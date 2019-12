Nieuwe regels voor webshoppers

Consumenten hebben vanaf 1 januari 2009 recht op minimaal 14 dagen bedenktijd, zijn niet langer verplicht meer dan 50% aan te betalen en krijgen meer duidelijkheid over prijs en bedenktijd. De Consumentenbond en Thuiswinkel.org hebben een akkoord hierover bereikt in de nieuwe set algemene voorwaarden voor leden van de branchevereniging Thuiswinkel.org.

De Consumentenbond is blij met deze nieuwe algemene voorwaarden bij online aankopen en thuiswinkelen. “Consumenten kopen steeds vaker via internet waardoor goede bescherming voor consumenten van groot belang is. De nieuwe algemene voorwaarden bieden goede, evenwichtige bescherming. Belangrijk is nu dat zowel consumenten als aanbieders zich bewust worden van hun rechten en plichten en daar rest ons nog een schone taak”, aldus Felix Cohen, directeur Consumentenbond.

Belang van voorwaarden

Algemene voorwaarden zijn de kleine lettertjes die gelden bij het sluiten van overeenkomsten of (online) aankopen. De Consumentenbond probeert in deze voorwaarden duidelijk de rechten en plichten van ondernemers vast te stellen zodat ze niet strijdig zijn met de wet. De bond onderhandelt met brancheorganisaties over een goede rechtspositie van consumenten, door samen met de branche tweezijdige algemene voorwaarden op te stellen en door de inrichting van geschillencommissies.