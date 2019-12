Nederlandse consument slechter af met nieuwe Europese regels

8 oktober 2008



Als het aan de Europese Commissie ligt, dan gaat de rechtspositie van de Nederlandse consument fors achteruit. De Commissie wil de rechten en plichten van consumenten en bedrijven in alle lidstaten gelijktrekken. Dat klinkt goed, maar Nederlandse consumenten zijn met de huidige Nederlandse wetgeving vaak beter af. En in de plannen van Eurocommissaris Kuneva is voor landen geen mogelijkheid om zelf strengere (of minder strenge) regels te hanteren.

De Consumentenbond ziet in het voorstel van de Europese Commissie grote nadelen voor Nederlandse consumenten. Zo wordt de wettelijke garantietermijn drastisch verlaagd. Ook is het niet langer bij voorbaat verboden voor bedrijven om in de eerste drie maanden de prijs van een besteld product te verhogen, zonder dat consumenten de mogelijkheid krijgen om de koop te ontbinden. Positief in het voorstel is wel dat de colportagewetgeving ook gaat gelden voor goedkope producten en dat de wettelijke bedenktermijn wordt verruimd van 7 werkdagen naar twee weken.

Onbespreekbaar

In eerdere debatten hebben de bewindspersonen Heemskerk en Hirsch Ballin toegezegd dat het ‘uitkleden’ van het Nederlandse consumentenrecht onbespreekbaar is. De bond gaat het kabinet op dat punt aan zijn woord houden en zal ook in Brussel pleiten voor aanpassing van het Commissievoorstel, dat in de loop van 2009 aan de orde komt in het Europees Parlement.