Sparen is van alle tijden. Maar momenteel loont het extra om op zoek te gaan naar een gunstige rente. Onder druk van een aantal kleinere banken is de Nederlandse spaarmarkt in beweging. Er zijn grote verschillen in spaarrentes. Overstappen loont dus.

De ene bank biedt 2% rente op een spaarrekening, maar er zijn ook banken met spaarrentes van 5%. Voor wie € 10.000 op zijn bankrekening heeft staan scheelt dat € 300 aan rente op jaarbasis. Voor spaardeposito’s (waarbij je je geld voor 1 of 2 jaar vast zet) zijn de rentetarieven nog hoger.

Ook de depositomarkt is in beweging. Met je spaargeld overstappen naar een andere bank is heel eenvoudig. Vergelijk van tijd tot tijd (bijvoorbeeld jaarlijks) de rentepercentages. Kies een bank met een gunstige rente, open een rekening en boek het geld over. De Consumentenbond publiceert in elke Geldgids een lijst met de hoogste rentes.

Buitenlandse banken

Bij buitenlandse banken die op de Nederlandse markt actief zijn is het spaargeld niet minder veilig. Ook die banken vallen onder het Nederlandse Deposito Garantiestelsel. Een overzicht van alle banken binnen dit stelsel is te vinden op de website van De Nederlandsche Bank (www.dnb.nl). Gaat een bank onverhoopt failliet, dan is de eerste € 20.000 spaargeld gegarandeerd. Voor het bedrag tussen € 20.000 en € 40.000 geldt een eigen risico van 10%. Mensen met veel spaargeld doen er goed aan dat over verschillende banken te spreiden.

