Tweede Kamer: steun motie Koppelverkoop

De Consumentenbond roept Tweede Kamerleden op de motie van PvdA en CDA te steunen om koppelverkoop bij aanvullende zorgverzekeringen tegen te gaan. Verzekerden moeten de vrijheid krijgen een aanvullende verzekering af te sluiten bij een andere verzekeraar dan waar ze de basiszorgverzekering afnemen. Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat bij 50 procent van de zorgverzekeraars het niet mogelijk is om de aanvullende verzekering bij een andere verzekeraar af te sluiten dan waar de basisverzekering is afgesloten. Bij vier verzekeraars is dit alleen mogelijk tegen een forse premieverhoging.

Zorgverzekeraars beperken met deze werkwijze de keuzevrijheid van de consument en ze ondermijnen de marktwerking. De Consumentenbond heeft verzekeraars opgeroepen hun beleid aan te passen en de NMa gevraagd deze praktijk onderzoeken. Het CDA en PvdA hebben een motie ingediend om onderzoek door de NZa naar deze praktijk mogelijk te maken. Donderdag 18 december 2008 wordt deze in de Tweede Kamer in stemming gebracht.

