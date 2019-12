Aegon te makkelijk met nieuwe voorwaarden

Nieuws|Aegon Bank heeft geen redelijke termijn in acht genomen bij de invoering van nieuwe voorwaarden voor internetbankieren. Klanten die niet direct akkoord gingen, konden niet meer via internet bij hun geld.

Aegon voerde eind 2008 nieuwe voorwaarden in voor haar internetspaarrekeningen. Klanten die via internet bij hun spaarrekening wilden, moesten direct akkoord gaan met de nieuwe voorwaarden, anders kregen zij geen toegang meer tot hun internetrekening.

Daarnaast was het voor sommige klanten niet duidelijk wat er precies in de voorwaarden gewijzigd was, zo bleek uit klachten die de Consumentenbond van Aegonklanten ontving. De uitleg over de veranderingen op de website van Aegon was bovendien tegenstrijdig.

Aegon belooft beterschap

Naar aanleiding van vragen van de Consumentenbond heeft Aegon erkend dat ze de invoering van de nieuwe voorwaarden niet handig heeft aangepakt. Voortaan stelt de bank haar klanten tijdig op de hoogte van veranderingen en de gevolgen daarvan.