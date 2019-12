Autoverzekeringen vergelijken bij de Consumentenbond

Nieuws|Leden van de Consumentenbond kunnen vanaf nu op www.consumentenbond.nl/autoverzekering precies laten berekenen welke autoverzekeraar in hun situatie het goedkoopste is. Uit de gegevens van 27 verzekeraars blijkt dat de prijzenoorlog bij autoverzekeringen inmiddels voorbij is, toch loont het de moeite om premies te vergelijken. De duurste polis kost gemiddeld nog altijd 2,6 keer meer dan de goedkoopste.

Uit het onderzoek naar autoverzekeringen blijkt verder dat ruitschade niet door alle verzekeraars automatisch wordt vergoed. Ook de regelingen voor een tweede gezinsauto kunnen per verzekeraar verschillen. Verder wordt leeftijd steeds meer een onderscheidend kenmerk voor verzekeraars, ouderen kunnen lang niet overal terecht, maar ook zijn er verschillen in premie tussen een 30- of 35-jarige aangetroffen. Lees meer over het onderzoek naar autoverzekeringen in de Consumentengids van september.

Prijsvechters

Op de website van de Consumentenbond zijn realtime de premies opvraagbaar van bijna alle autoverzekeringen. Op dit moment ontbreken nog een klein aantal prijsvechters zoals HEMA, Ineas, Kruidvat en verzekeruzelf. In voorgaande onderzoeken kwamen zij als een van de goedkoopste uit de bus, dus het is de moeite waard ook bij hen een offerte op te vragen.