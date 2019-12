Boete voor klantonvriendelijke luchtvaartmaatschappijen

De Consumentenbond is blij met deze uitbreiding van bevoegdheden van de inspectie omdat klantonvriendelijke luchtvaartmaatschappijen zo effectiever aangepakt kunnen worden. De boete moet wel dusdanig hoog zijn dat er een afschrikwekkende werking vanuit gaat.

Recht op compensatie

Passagiers hebben bij langdurige vertraging recht op compensatie in de vorm van tegoedbonnen voor eten of een hotelovernachting. Bij annulering van een vlucht hebben zij recht op een gratis vervangende vlucht of restitutie van de reissom plus een financiƫle compensatie voor het ongemak. In de praktijk informeren luchtvaartmaatschappijen hun klanten echter onvoldoende over deze rechten. Ook weigeren luchtvaartmaatschappijen vaak over de brug te komen met de compensatie.

Op dit moment kan de IVW luchtvaartmaatschappijen niet effectief aanpakken. De inspectie kan slechts een last onder dwangsom opleggen, maar die geldt alleen voor toekomstige overtredingen. Met het uitdelen van een boete kunnen ook misstanden uit het verleden bestraft worden.