Consumenten mogen niets merken van nieuw garantiestelsel spaartegoeden

Kostenneutraal

In het huidige zogeheten depositogarantiestelsel zijn banken onderling aansprakelijk voor compensatie tot 100.000 euro per benadeelde rekeninghouder. Dit risico brengt kosten met zich mee. Banken berekenen die kosten al door aan consumenten. Volgens de plannen van de minister gaan banken premie betalen aan dat nieuw op te richten fonds. Dat lijkt een kostenverzwaring, maar tegelijkertijd verschuift het risico van eventuele compensaties naar het fonds en dat levert de banken een even groot voordeel op. De voorgenomen plannen voor de consument kunnen dus kostenneutraal zijn.