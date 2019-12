Consumentenbond stelt onderscheidingen in

De Consumentenbond gaat dit jaar twee belangrijke onderscheidingen toekennen aan producten en diensten van het afgelopen jaar: de ‘Topper van het jaar award’ en de ‘Flater van het jaar award’. De uitverkiezing gebeurt op basis van meningen van de consument. Zowel leden als niet-leden worden opgeroepen om hun stem uit te brengen.

De ‘Topper’ is bedoeld voor een product of dienst waarmee je oprecht blij bent; de ‘Flater’ voor iets dat consumenten veel ergernis heeft bezorgd.

Vanaf 29 januari tot en met 27 februari kunnen consumenten producten en diensten aandragen die naar hun idee voor een van beide onderscheidingen in aanmerking komen. Aanmelden kan via www.consumentenbond.nl/award. Het moet daarbij wel gaan om een voorbeeld uit een van de volgende sectoren: elektronica & communicatie, geld & verzekering en voeding & gezondheid.

Een commissie van deskundigen van de bond selecteert uit de inzendingen voor elk van de groepen vijf ‘Toppers’ en vijf ‘Flaters’, dus dertig nominaties in totaal. De commissie kijkt hierbij hoe (im)populair een product of dienst is en hoe zwaar de plus- of juist minpunten zijn. Conform de werkwijze van de Consumentenbond krijgen de betrokken producenten en dienstenleveranciers inzage en de gelegenheid tot een toelichting.

In maart zullen consumenten uit deze nominaties dé Topper en Flater van 2008 kiezen. De uitslag wordt bekendgemaakt op 23 april in Amsterdam.

