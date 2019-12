Effecten crisis op gedrag consumenten

Opmerkelijk is dat ook ruim een op de vijf ondervraagden die een mening hadden op de stelling ‘ik wil verhuizen, maar stel mijn plannen uit vanwege de kredietcrisis’ aangeeft zijn verhuisplannen uit te stellen vanwege de kredietcrisis. Dat kan grote gevolgen hebben voor de ontwikkeling van de huizenmarkt en de huizenprijzen. Dit effect wordt nog eens versterkt door de voorstellen van de AFM op 9 september om het ook nog moeilijker te maken een hypotheeklening af te sluiten.

Beleggen

Driekwart van de consumenten maakt zich ook zorgen over de gevolgen van de kredietcrisis, bijvoorbeeld over de gevolgen van de crisis op zijn pensioen (42%). Over de AOW en de toenemende werkloosheid maakt 30% zich zorgen. Een kwart van de ondervraagden maakt zich helemaal geen zorgen over de kredietcrisis. Een klein deel van de ondervraagden denkt ook te kunnen profiteren van de crisis, 4% is actiever aan het beleggen dan voor het uitbreken van de crisis.