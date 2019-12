Prijzen elektronicawinkels: verschillen tot 20%

Nieuws|Een koelkast, wasmachine of MP3-speler is niet in elke winkel even duur, dat weet iedereen. De prijsverschillen kunnen echter oplopen tot 20%. Zelfs winkels van eenzelfde keten hanteren verschillende prijzen.

Dat blijkt uit een recente prijspeiling van de Consumentenbond onder winkels met elektronica en huishoudelijke apparaten, te lezen in de Consumentengids van november 2009. Over het geheel genomen zijn de winkels van Block heel goedkoop, de prijzen van de onderzochte producten liggen bij deze keten 3% tot 9% lager dan het gemiddelde van alle winkels.

Uit het prijzenonderzoek blijkt dat Media Markt en Saturn ook geregeld goedkoop zijn, bijvoorbeeld bij de aanschaf van MP3-spelers (Media Markt) of digitale camera’s (Saturn). De prijzen van deze ketens (vaak franchiseketens) verschillen echter per winkel, waardoor je ook in een winkel terecht kunt komen waar de prijzen juist weer veel hoger liggen dan gemiddeld. Het gemiddelde prijsniveau van Saturn en Media Markt ligt op het gemiddelde van alle onderzochte elektronicaketens. Goedkope aanbieders van witgoed zoals koelkasten, vaatwassers en wasmachines zijn Block en Scheer en Foppen. Autonavigatiesystemen zijn over het algemeen goedkoop bij de Kijkshop. Winkelketen Harense Smid is duurder dan gemiddeld, behalve voor witgoed zitten ze op het gemiddelde prijsniveau.

Continutests

Het prijzenonderzoek spitste zich toe op landelijke en groot-regionale winkelketens (zoals Mediamarkt, BCC en Scheer en Foppen). Internetwinkels zijn buiten beschouwing gebleven. De bond onderzocht in september de prijzen van koelkasten, vaatwassers, wasmachines, printers, televisies, bluray-spelers, digitale camera’s, MP3-spelers en navigatiesystemen. Op de website van de Consumentenbond staan bij de testresultaten van deze producten (die de bond continu test) ook de actuele winkelprijzen en de webwinkelprijzen.