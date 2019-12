Geld ongevraagde sms’jes moet terug

In december 2008 is door de Commissie Handhaving Gedragscode SMS-diensten vastgesteld dat bij een grote groep consumenten ten onrechte kosten in rekening zijn gebracht voor sms-diensten waar die mensen niet om hebben gevraagd. Vodafone en T-Mobile spanden op basis van de klachten van haar klanten bij deze Commissie een zaak aan. In alle gevallen ging het om bedragen die via de telefoonrekening zijn geïnd, terwijl deze ‘klanten’ van Vodafone en T-Mobile zich niet op een sms-dienst hadden geabonneerd. De commissie bepaalde dat Netsize gedupeerde consumenten hun geld terug moet betalen en dat Netsize een advertentie moest plaatsen om gedupeerde consumenten op deze mogelijkheid te wijzen.

Principieel onterecht

De advertenties zijn inmiddels geplaatst, maar de Consumentenbond vindt het principieel onterecht dat gedupeerde consumenten zelf actie moeten ondernemen. Vaak gaat het om relatief kleine bedragen van een paar euro, wat op het totaal van de telefoonrekening nauwelijks opvalt. Bovendien heeft waarschijnlijk lang niet iedereen de advertenties gezien. Consumenten moeten hun geld terug krijgen, ook zonder daar zelf moeite voor te doen. Overigens heeft de Consumentenbond de eis niet alleen neergelegd bij Abor Creative en Netsize, maar ook bij T-Mobile en Vodafone. Immers, als consument sluit je een contract met een telecomprovider. Die providers zijn daarom verantwoordelijk voor een juiste en heldere nota en bij problemen is het ook het telecombedrijf dat moet zorgen voor een passende oplossing. Deze zaak staat niet op zichzelf. De Consumentenbond krijgt regelmatig klachten over onterecht in rekening gebrachte sms’jes.